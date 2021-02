Der wohl beste Ratschlag von Warren Buffett für 2021!

Warren Buffett ist ein Vorbild für viele Anleger, die einen konservativen Anlagestil lieben. Bei seiner Art Geld anzulegen spricht man auch häufig vom Value Investing.

Gemeint ist dabei das Investieren in Aktien, die eine gewisse Substanz besitzen. Solche Aktien werden hier auf Fool.de häufig vorgestellt.

Dass das Value Investing funktioniert, das hat Warren Buffett im Laufe seines Lebens mehr als eindrücklich bewiesen. Praktisch aus dem Nichts schuf er nur mit dem Handel von Unternehmensanteilen ein gigantisches Vermögen.

Gemäß Forbes wird sein aktuelles Vermögen auf fast 90 Milliarden US-Dollar geschätzt (Stand: 8.2.21). Damit belegt er den vierten Platz auf der Liste der reichsten Menschen der Welt.

Heute möchte ich aber keine Value-Aktien vorstellen, sondern vielmehr einen Ratschlag, den Warren Buffett in der Vergangenheit einmal gegeben hat.

Konkret geht es um das folgende Zitat: „If you aren’t willing to own a stock for 10 years, don’t even think about owning it for 10 minutes.“

Übersetzt bedeutet der Ratschlag von Warren Buffett folgendes: „Wenn Sie 10 Jahre lang nicht bereit sind, eine Aktie zu besitzen, denken Sie nicht einmal daran, sie 10 Minuten lang zu besitzen.“

Der Ratschlag ist relativ einleuchtend und zielt auf das langfristige Investieren ab. Wenn ein Investor nicht bereit ist, in ein gutes Geschäftsmodell zu investieren, so sollte er es besser ganz sein lassen.

Manchmal gibt es Situationen, in denen man verleitet wird, etwas anderes zu tun. Man entdeckt eine recht interessante Aktie, die vielversprechend erscheint und Tag für Tag steigt. Dabei ist man von dem Geschäftsmodell oder der langfristigen Entwicklung des Unternehmens nicht 100 % überzeugt.

Was einen gierig macht ist die attraktive Bewertung. Manchmal überzeugt aber auch das Wachstum und weniger die Bewertung. Diese ist dann jedoch viel zu hoch.

In beiden Fällen sollte man jedoch nach Ansicht von Warren Buffett die Finger von der Aktie lassen, sofern man nicht bereit ist, sie für zehn Jahre zu besitzen.

Manch ein Fool mag jetzt denken: Das ist doch total langweilig. Richtig, aber genau diese Denkweise ist ein maßgeblicher Schutz des Anlegers. Schließlich werden die höchsten Renditen oftmals über einen sehr langen Zeitraum erzielt.

Außerdem hat kein Anleger eine Glaskugel. Schon am nächsten Tag könnte die Aktie eine Trendwende einlegen und nachhaltig fallen. Spätestens ab diesem Zeitpunkt beginnt der Kampf mit der Psychologie.

Ist man sich sicher, dass ein Unternehmen in zehn Jahren deutlich mehr Umsatz und Gewinn erzielt, so kann man sich entspannt zurücklegen.

Hat man jedoch eine Aktie zu teuer gekauft und wollte eigentlich gar nicht langfristig investiert sein, so könnte man auf dem falschen Fuß erwischt worden sein. Es kann in einem solchen Fall gut möglich sein, dass der Anleger sein investiertes Kapital nie wiedersieht.

Also Fools, falls ihr das nächste Mal am Finanzmarkt das Gefühl habt ein Zug fährt ab, so lasst ihn einfach fahren. Es sei denn, ihr fahrt bis zur Endstation.

