DERMAPHARM - Aktie nach Prognoseanpassung unter Druck

Dermapharm Holding SE - WKN: A2GS5D - ISIN: DE000A2GS5D8 - Kurs: 79,550 € (XETRA)

Der Hinweis auf die Dermapharm-Aktie Anfang Oktober war Gold wert. Der Titel drehte anschließend wieder auf und markierte ein neues Allzeithoch. Heute steht die Aktie allerdings unter Druck und zählt zu den Tagesverlierern im SDAX. Eine Prognosanpassung kommt am Markt nicht gut an.

Die Neun-Monats-Zahlen können sich aber zunächst sehen lassen. Der Umsatz stieg verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 16,1 % auf 670,2 Mio. EUR. Das bereinigte Konzern-EBITDA sprang sogar um 63,9 % auf 227,8 Mio. EUR nach oben. Sehr gut lief es im Segment "Markenarzneimittel und andere Gesundheitsprodukte", in den auch die Kooperation mit dem Impfstoffhersteller Biontech fällt. Schlecht schnitt dagegen das Segment "Parallelimportgeschäft" ab, wo Umsatz, vor allen Dingen aber das EBITDA, zurückgingen. Allgemein sei die Nachfrage im Parallelimportmarkt zurückhaltend. Dieser Punkt und die Fokussierung auf margenstarke Markenarzneimittel führte zu einer Prognoseanpassung.

Der Vorstand rechnet nun nur mehr mit einem Wachstum des Konzernumsatzes im Jahr 2021 zwischen 15 und 20 % nach zuvor 24 bis 26 %. Das Konzern EBITDA soll dagegen um 50 bis 60 % gegenüber 2020 zulegen. Hier waren die Verantwortlichen bislang nur von 45 bis 50 % ausgegangen. Als erstes Analystenhaus hat Jefferies bereits reagiert und die Einstufung "Buy" für den Titel mit einem Kursziel von 95 EUR bestätigt. Sowohl die Anhebung des Gewinnziels als auch die Senkung der Umsatzprognose habe seinen Erwartungen entsprochen, so Analyst Alexander Thiel. Vorrangig ungünstige Entwicklungen im Parallelimportmarkt belasteten das Wachstum. Es handele sich laut Thiel aber nur um einen kurzfristigen Effekt.

Aus charttechnischer Sicht wird es nun eng für die Dermapharm-Bullen. Das Oktobertief bei 79,20 EUR ist nahezu erreicht. Hält es nicht, wartet bei 77 EUR ein wichtiges Ausbruchslevel und zugleich auch die Aufwärtstrendlinie seit dem Coronacrashtief. Hier müssen sich die Käufer unbedingt zeigen, um mittelfristige Verkaufssignal zu vermeiden.

Fazit: Die Dermapharm-Aktie muss in Kürze wieder nach oben drehen, ansonsten droht eine längere Verschnaufpause.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mio. EUR 794,00 964,30 1.030,00 Ergebnis je Aktie in EUR 1,59 3,25 3,63 Gewinnwachstum 104,40 % 11,69 % KGV 50 25 22 KUV 5,4 4,4 4,2 PEG 0,2 1,9 Dividende je Aktie in EUR 0,88 1,54 1,67 Dividendenrendite 1,10 % 1,93 % 2,10 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)