DERMAPHARM - Auf der letzten Rille

Die Aktie von Dermapharm brach nach langem Warten doch noch über die im Mai herausgearbeitete Abwärtstrendlinie aus. Auf halber Strecke bis zum Allzeithoch ging den Bullen aber die Puste aus und der komplette Anstieg seit Mai wurde wieder abverkauft.

Erst im wichtigen Unterstützungsbereich zwischen 68,05 und 66,70 EUR drehte die Aktie im gestrigen Handel nach oben. Das Tagestief lag bei 66,65 EUR. Heute setzt sich die Erholung im SDAX-Titel fort.

Im Fokus steht nun der EMA50 bei derzeit 69,30 EUR. Wird dieser gleitende Durchschnitt wieder zurückerobert, könnte die Aktie sich zumindest in Richtung des Zwischenhochs bei 73,95 EUR erholen. Ob es anschließend auch für neue Allzeithochs über 77,00 EUR reichen wird, wird man sehen müssen. Ein Abpraller am EMA50 mitsamt neuer Tiefs wäre dagegen negativ zu werten. Anleger sollten in diesem Fall tiefere Kurse im Bereich der Unterstützung bei 61,15 EUR einplanen. Dort verlaufen aktuell auch der Aufwärtstrend seit dem Coronacrashtief und der EMA200.

Fazit: Unter Chance-Risiko-Aspekten ist die Aktie von Dermapharm durchaus interessant. Oberhalb des EMA50 könnte die Erholung an Fahrt gewinnen. Absicherungen wären in diesem Fall unter dem Wochentief möglich.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 0,79 0,99 1,02 Ergebnis je Aktie in EUR 1,59 2,91 3,00 Gewinnwachstum 83,02 % 3,09 % KGV 43 24 23 KUV 4,7 3,7 3,6 PEG 0,3 7,4 Dividende je Aktie in EUR 0,88 1,44 1,60 Dividendenrendite 1,28 % 2,09 % 2,33 % *e = erwartet

