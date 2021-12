Dermapharm baut mit Übernahme Cannabis-Geschäft aus

GRÜNWALD (dpa-AFX) - Das Arzneimittelunternehmen Dermapharm weitet seine Geschäfte auf dem Cannabis-Markt aus. Dazu will der SDax -Konzern die auf natürliche und synthetische Cannabinoide spezialisierte C³-Gruppe übernehmen, wie er am Mittwoch in Grünwald mitteilte. Der Kaufpreis bewege sich in einer Größenordnung von rund 80 Millionen Euro, hieß es weiter. Hinzu kämen erfolgsabhängige Prämien. Mit einem Abschluss der Übernahme werde bis Ende Januar gerechnet. Laut Mitteilung erwirtschaftete die C³-Gruppe zuletzt einen Jahresumsatz von rund 40 Millionen Euro. Die Aktie legte nach der Nachricht deutlich zu./jcf/jha/