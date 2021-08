DERMAPHARM - Der dritte und letzte Versuch

Dermapharm Holding SE - WKN: A2GS5D - ISIN: DE000A2GS5D8 - Kurs: 69,000 € (XETRA)

Wie schwierig der Handel aus der Konsolidierung heraus sein kann, zeigt das Beispiel Dermapharm. Nach einem dynamischen Anstieg im April drehte der SDAX-Titel nach unten ein. Zwei Chancen, eine direkte Trendfortsetzung herbeizuführen, ließen die Bullen aber aus. Die Analysen können Sie hier noch einmal nachlesen:

DERMAPHARM - Startet nun ein eine neue Aufwärtswelle?

DERMAPHARM - Auf der letzten Rille

Heute sorgt eine Aufstufung des Analystenhauses Berenberg für neues Interesse an dem Titel. Die Experten heben das Kursziel für die Aktie von 80,00 auf 82,50 EUR an und bestätigen das Rating "Buy". Die Zusammenarbeit mit Biontech bei dessen Corona-Impfstoff sollte sich weiter positiv auf das Geschäft auswirken, so Analystin Charlotte Friedrichs. Gerade die Delta-Variante des Virus dürfte für zusätzliche Impfstoffnachfrage sorgen. Dermapharm produziert in der Tochtergesellschaft Allergopharma im Auftrag von Biontech dessen Corona-Impfstoff.

Aus charttechnischer Sicht ist die Korrektur der Aktie seit April inzwischen weit fortgeschritten. Im Bereich einer Aufwärtstrendlinie seit dem Coronacrashtief drehte der Wert zuletzt wieder nach oben. Auch sind die zwei Abwärtssequenzen innerhalb der Korrektur in etwa gleich lang. Es dürfte die letzte Chance der Bullen sein, in den kommenden Wochen zügig neue Hochs zu markieren. Hierfür muss das Tief bei 63,85 EUR halten. Oberhalb der Abwärtstrendlinie lauten die Ziele 73,75, 77,00 und bis zu 86,00 EUR.

Fazit: Eine Chance gebe ich dem Wert analytisch noch, die Konsolidierung seit April mit neuen Hochs zu beenden. Absicherungen für dieses Szenario bieten sich unterhalb von 63,85 EUR an.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mio. EUR 794,00 994,65 1.020,00 Ergebnis je Aktie in EUR 1,59 3,03 2,99 Gewinnwachstum 90,57 % -1,32 % KGV 43 23 23 KUV 4,7 3,7 3,6 PEG 0,3 neg. Dividende je Aktie in EUR 0,88 1,44 1,60 Dividendenrendite 1,28 % 2,09 % 2,32 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)