DERMAPHARM - Großaktionär verkauft, Aktie rauscht in den Keller

Dermapharm Holding SE - WKN: A2GS5D - ISIN: DE000A2GS5D8 - Kurs: 48,845 € (XETRA)

Zuletzt hatte sich die Dermapharm-Aktie sehr gut geschlagen, vor einigen Tagen sogar auf Intraday-Basis ein neues Allzeithoch markiert. Doch heute müssen die Käufer einen herben Dämpfer einstecken. Wie gestern Abend nach XETRA-Schluss bekannt wurde, hat sich der Großaktionär Themis dazu entschlossen, 5,4 Mio. Aktien von Dermapharm zu einem Preis von 46,00 EUR zu verkaufen. Der Streubesitz klettert dadurch von 25 % auf 35 %, Themis hält infolge der Transaktion noch rund 65 % am Unternehmen. Für die nächsten zwölf Monate hat sich Themis verpflichtet, keine weiteren Aktien zu veräußern.

Die Nachricht kommt am Markt nicht gut an, der SDAX-Titel verliert knapp 7 % an Wert. Damit ist aus technischer Sicht der jüngste Ausbruchsversuch aus der mehrmonatigen Trading-Range gescheitert.

Einsteiger-Know-how: Trading-Range Damit wird eine Handelsspanne bezeichnet, in der ein Basiswert über einen gewissen Zeitraum gehandelt wurde. Dieser Bereich wird in der Regel durch mehrere markante Hoch- und Tiefpunkte abgegrenzt. Die Hochpunkte fungieren als Widerstand, die Tiefpunkte als Unterstützung. Ein Verlassen der Trading-Range liefert neue Handelssignale.

Mit der Godmode-PLUS-Analyse vom Juli bin ich soweit zufrieden, wenngleich die Aktie nur das Mindestziel bei 42,07 EUR erreichte. Das positive Momentum der letzten Tage ist erst einmal dahin. Im übergeordneten Bild ist der Titel zwischen 42,00 und 50,50 EUR neutral zu bewerten. Ein Ausbruch über 50,50 EUR auf Tagesschlusskursbasis würde ein Ausbruchssignal liefern, welches Kurspotenzial in Richtung 55,69 und darüber 58,95 EUR freisetzen würde.

Kurzfristig ist ein Rücksetzer in den Unterstützungsbereich zwischen 42,73 und 42,07 EUR möglich. Dort ist inzwischen auch der EMA200 angekommen. Antizykliker finden hier ein sehr gutes Chance-Risiko-Verhältnis vor. Unter 42,00 EUR schlägt dagegen das Pendel zunehmend in Richtung der Bären aus.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 700,94 806,00 878,00 Ergebnis je Aktie in EUR 1,43 1,82 2,16 KGV 32 25 21 Dividende je Aktie in EUR 0,80 0,99 1,18 Dividendenrendite 1,77 % 2,20 % 2,62 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)