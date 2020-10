Dermapharm-Hauptaktionär will Anteil reduzieren

GRÜNWALD (dpa-AFX) - Der Dermapharm-Hauptaktionär Themis will sich von einem Teil seiner Aktien trennen. Im Rahmen einer beschleunigten Platzierung sollen gut fünf Millionen Anteilscheine entsprechend zehn Prozent des Grundkapitals an den Mann gebracht werden, wie die Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft am frühen Dienstagabend mitteilte. Eine weitere Reduzierung des Anteils sei derzeit nicht geplant.

Die anderen Aktionäre zeigten sich nicht erfreut. Der Kurs des Arzneiunternehmens sackte auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um fünf Prozent ab./he/nas