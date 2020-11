DERMAPHARM - Jetzt könnte die Post abgehen!

Dermapharm Holding SE - WKN: A2GS5D - ISIN: DE000A2GS5D8 - Kurs: 51,260 € (XETRA)

Die Dermapharm-Aktie fiel nach der letzten Chartbesprechung erneut zurück, drehte aber knapp vor dem Konsolidierungsziel bei 45,60 EUR wieder nach oben. Die Bullen gaben in der Folge Vollgas. Gestern brach die Aktie auf ein neues Allzeithoch aus, die Range der Vormonate ist damit Geschichte.

Es lassen sich nun mehrere Methoden anwenden, um Ziele zu bestimmen. In diesem Fall habe ich zunächst eine Fibonacci-Projektion über den Anstieg von März bis Mai an das Tief der mehrmonatigen Konsolidierung bei 40,78 EUR angelegt. Aus dieser lässt sich eine 1:1-Projektion ableiten, welche Potenzial bis auf 63,10 EUR andeutet. Ergänzt wird die Zielbestimmung durch die Extensionen über die Range der letzten Monate. Die 261,8 %-Extension fällt auf das Kurslevel von 63,90 EUR. Kombiniert man also diese zwei Herangehensweisen, lässt sich ein mittelfristiger Zielkorridor zwischen 63,10 und 63,90 EUR nennen. Denkbar wäre, dass aktuelle die Hauptantriebswelle 3 des Anstiegs seit Ende Oktober läuft. Strategische Absicherungen bieten sich unter dem Tief bei 45,88 EUR an.

Die Dermapharm-Aktie profitiert heute von einer erheblichen Analystenaufstufung. Daniel Wendorff von der Commerzbank hat das Kursziel von 48 auf 64 EUR je Aktie angehoben. Der Grund sind höhere Umsatz- und Gewinnschätzungen aufgrund des Impfstoff-Deals mit Biontech. Im September hatten beide Unternehmen einen Vertrag abgeschlossen, im Zuge dessen Dermapharm Produktionskapazitäten für die Formulierung sowie die Abfüllung und Verpackung zur Verfügung stellen wird. Die Zulassung für Biontechs Impfstoff wird in Kürze erwartet.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 700,94 800,50 894,75 Ergebnis je Aktie in EUR 1,43 1,68 2,28 KGV 36 31 22 Dividende je Aktie in EUR 0,80 0,94 1,25 Dividendenrendite 1,56 % 1,83 % 2,44 % *e = erwartet

Dermapharm-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)