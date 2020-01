DERMAPHARM - Noch im alten Jahr ins Ziel gelaufen

Dermapharm Holding SE - WKN: A2GS5D - ISIN: DE000A2GS5D8 - Kurs: 39,525 € (XETRA)

Als kleines "Weihnachts-Schmankerl" stellte ich Ihnen Mitte Dezember die Aktie von Dermapharm vor. Nachdem der Titel bereits den Prognosepfeil aus der Godmode-PRO-Analyse vom August wunderbar abgearbeitet hatte, ließ er sich auch infolge der Folgebesprechung nicht lange bitten. Passenderweise am letzten Handelstag 2019 erreichte die Aktie das Kursziel von 40 EUR.

Falls noch nicht geschehen, können Trader nun also die schnellen Gewinne einfahren. Zumindest eine Teilgewinnmitnahme bietet sich an. Rücksetzer an den kurzfristigen Aufwärtstrend, also in den Bereich von 38,35 EUR, bieten nochmals Einstiegsgelegenheiten. Dies gilt, solange die Trendlinie hält bzw. auch das Ausgangstief vom 9. Dezember 2019 bei 36,90 EUR nicht mehr unterschritten wird. In diesem Bereich verläuft auch der EMA50.

Unter fundamentalen Aspekten ist der Wert inzwischen kein Schnäppchen mehr, dürfte aber zumindest im Jahr 2020 noch einmal deutlich wachsen. Analysten erwarten einen Ergebnissprung von 1,49 EUR auf 1,90 EUR je Aktie, was einem Gewinnplus von 27,5 % entsprechen würde. Dem gegenüber steht ein KGV von 21. 2021 soll sich das Wachstum aber abschwächen auf dann noch 14 %. Das 2021er-KGV beträgt 18. Die Dividendenrenditen belaufen sich auf ansehnliche 2,7 und 3,0 %. Für Trendfolger bleibt der Titel folglich interessant. Günstige Einstiege gab es aber im Vorjahr vor der SDAX-Aufnahme. Diese Zeiten sind erst einmal vorbei.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mio. EUR 686,50 731,50 769,50 Ergebnis je Aktie in EUR 1,49 1,90 2,17 KGV 27 21 18 Dividende je Aktie in EUR 0,91 1,08 1,20 Dividendenrendite 2,30 % 2,73 % 3,04 % *e = erwartet

Dermapharm-Holding-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)