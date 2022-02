Deshalb bereite ich mich auf einen Crash an der Börse im Jahr 2022 vor

Ich glaube, dass mehrere Faktoren zu einem Rückgang des Marktes in den nächsten Monaten beitragen könnten. Der wichtigste ist die Inflation. Die Preise steigen weltweit, da die Krise in der Lieferkette die Unternehmen dazu zwingt, ihre Preisstrategien zu überdenken.

Gleichzeitig sind die Preise für wichtige Rohstoffe in den letzten 12 Monaten sprunghaft angestiegen. Das treibt auch die Produktionskosten vieler Unternehmen , und sie müssen diese zusätzlichen Kosten an ihre Kunden weitergeben.

Da die Kosten für Waren und Dienstleistungen steigen, verlangen die Beschäftigten höhere Löhne, was die Gewinnspannen der Unternehmen weiter unter Druck setzt.

Um dem steigenden Inflationsdruck entgegenzuwirken, beginnen die Zentralbanken auf der ganzen Welt, die Zinsen zu erhöhen. Diese Maßnahmen sollen die Kreditaufnahme für Verbraucher und Unternehmen verteuern und die Nachfrage senken.

Schwieriges Umfeld

Daher könnten viele Unternehmen in den nächsten Monaten mit einer geringeren Nachfrage und höheren Preisen konfrontiert werden. Die Unternehmen können die höheren Kosten nicht an die Verbraucher weitergeben, wenn die Verbraucher ihr Geld nicht ausgeben wollen.

Wenn die Gewinnmargen der Unternehmen unter Druck geraten, könnten sich die Anleger dazu entschließen, erfolgreiche Wachstumsaktien zu verkaufen. Dies hat bereits begonnen, und die Verkäufe weiten sich auf andere Teile des Marktes aus.

Wenn der Trend steigender Preise und stagnierender Verbrauchernachfrage im Jahr 2022 anhält, denke ich, dass aus dem Rinnsal der Anlegerverkäufe eine Flut wird. Dies könnte einen Crash an der Börse auslösen.

Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass der Markt in den nächsten 12 Monaten abstürzt oder infolgedessen sinkt. Der Markt könnte alle überraschen und um weitere 20 % steigen. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich zu sagen.

Obwohl ich mich auf einen Börsencrash im Jahr 2022 vorbereite, werde ich deshalb nicht alle meine Investitionen verkaufen und auf Bargeld sitzen bleiben.

Strategie für den Crash an der Börse

Stattdessen erhöhe ich die Bemühungen, die ich in den letzten zehn Jahren verfolgt habe. Ich investiere mein Geld in hochwertige Unternehmen mit großen Gewinnmargen und erheblichen Wettbewerbsvorteilen. Unternehmen, die diese Eigenschaften aufweisen, sollten in der Lage sein, das wirtschaftliche Umfeld relativ gut zu meistern, auch wenn es keine Garantie dafür gibt, dass sie besser abschneiden werden.

Zu den Unternehmen, die meiner Meinung nach diese Qualitäten aufweisen, gehören Watches of Switzerland Group und Burberry. Diese Unternehmen richten sich an wohlhabende Verbraucherinnen und Verbraucher, die mit größerer Wahrscheinlichkeit weiterhin Geld ausgeben werden als andere Einkommensgruppen.

Ich würde auch Aktien des Einzelhändlers Marks & Spencer’s kaufen. Dieses Unternehmen richtet sich ebenfalls an einkommensstärkere Verbraucher und hat die Flexibilität, die Kosten zu senken, wenn die Margen stark unter Druck geraten.

Keines dieser Unternehmen wird jedoch vor den oben genannten Herausforderungen gefeit sein, daher werde ich Risikofaktoren wie steigende Preise auch in Zukunft im Auge behalten.

