Details zu VW-Quartalszahlen - Corona-Krise schmälert Betriebsgewinn

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Unter dem Eindruck des Nachfrageeinbruchs in der Corona-Krise und nach dem Zurückziehen seiner Jahresprognose stellt Volkswagen am Mittwoch (7.30 Uhr) seine endgültigen Zahlen zum ersten Quartal vor. Der weltgrößte Autokonzern hatte kürzlich bereits vorläufige Daten veröffentlicht. Demnach sank der Umsatz während der ersten drei Monate 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5 Milliarden auf 55 Milliarden Euro, das Betriebsergebnis sackte von 3,9 Milliarden auf 0,9 Milliarden Euro ab. Die Zahl der Auslieferungen aller Marken ging von Januar bis März um fast ein Viertel (23 Prozent) zurück.

VW hatte wie viele andere Hersteller den Betrieb in Werken und Autohäusern wegen Ansteckungsrisiken und fehlenden Nachschubs durch unterbrochene Lieferketten einstellen müssen. Seit der vergangenen Woche läuft auch in Deutschland die Produktion wieder langsam an, jedoch zunächst mit geringerer Kapazität. Am Montag kam das Stammwerk Wolfsburg dazu. In China sind fast alle Fabriken wieder am Netz./dhu/DP/men