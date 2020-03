Deutlich mehr Baugenehmigungen für Wohnungen – Plus 4,0 Prozent 2019

Berlin (Reuters) - 2019 wurden in Deutschland mehr Genehmigungen für den Bau von Wohnungen erteilt.

Die Zahl stieg um 4,0 Prozent zum Vorjahr auf 360.600, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. "Mehr genehmigte Wohnungen in einem Jahr gab es seit der Jahrtausendwende nur 2016 mit über 375.000", hieß es dazu. In den Zahlen sind sowohl die Zusagen für neue Gebäude als auch für Baumaßnahmen an bestehenden enthalten.

Bei den Mehrfamilienhäusern gab es einen überdurchschnittlich starken Zuwachs von 4,6 Prozent. Verhaltener fiel der Anstieg bei Einfamilienhäusern mit 1,2 Prozent und Zweifamilienhäusern mit 2,6 Prozent aus.