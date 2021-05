Deutlich mehr politisch motivierte Straftaten in Deutschland

- von Alexander Ratz

Berlin (Reuters) - Politisch motivierte Straftaten vor allem auch aus dem rechtsextremistischen Milieu nehmen in Deutschland deutlich zu.

"Es gibt eine klare Verrohungstendenz in unserem Lande", sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer bei der Vorstellung der Fallzahlen am Dienstag in Berlin. "Politisch motivierte Straftaten haben im vergangenen Jahr einen Höchststand erreicht." Es seien 8,5 Prozent mehr Delikte erfasst worden als noch 2019. Mehr als die Hälfte machten dabei Straftaten mit rechtsextremistischer Gesinnung aus. Zugenommen haben auch Straftaten mit antisemitischem Hintergrund. Auch die Querdenker-Szene macht den Behörden zunehmend Sorge. Delikte aus dem linksextremistischen Milieu stiegen ebenfalls stark an.

Obwohl politisch motivierte Delikte insgesamt nur knapp ein Prozent der gesamten Straftaten ausmachten, seien die Zahlen "sehr beunruhigend", sagte Seehofer. Von den insgesamt 44.692 registrierten Fälle kamen 23.604 aus der rechtsextremen Szene, ein Plus von knapp 5,7 Prozent. Daher bleibe er dabei, "dass der Rechtsextremismus die größte Bedrohung für die Sicherheit in unserem Land ist", sagte der CSU-Politiker. Die registrierte Zahl an Straftaten dieser Gesinnung sei die höchste seit Beginn der Erfassung im Jahr 2001. In diesem Milieu seien 1092 Fälle von Körperverletzung und Tötungsdelikten registriert worden, eine Zunahme von knapp elf Prozent.

Erst am Montag war ein 53-Jähriger aus dem rechtsextremen Milieu in Berlin festgenommen worden. Der Mann wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main beschuldigt, unter dem Synonym "NSU 2.0" zahlreiche Drohbriefe mit volksverhetzenden, beleidigenden und drohenden Inhalten verschickt zu haben. Unter den Adressaten sind auch Mitglieder des Bundestags und des Hessischen Landtags sowie eine Frankfurter Rechtsanwältin. Der Beschuldigte sei bereits wegen mehrerer, auch rechtsmotivierter Straftaten rechtskräftig verurteilt. Der Präsident des Bundeskriminalamts (BKA), Holger Münch, sagte bei der Pressekonferenz mit Seehofer, auf dem Computer des Mannes seien zahlreiche Daten sichergestellt worden, die nun ausgewertet würden.

"GEGEN UNSERE FREIHEITLICHE GRUNDORDNUNG"

Besorgt äußerte sich der Minister auch über die Entwicklung bei antisemitischen Straftaten. Die Zahl der antisemitisch motivierten Hasskriminalität sei um mehr als 15 Prozent auf 2351 gestiegen. Klar sei, dass der Antisemitismus ein fester Bestandteil der rechtsextremistischen Ideologie sei, sagte Seehofer. Dies sei nicht nur besorgniserregend, sondern angesichts der deutschen Geschichte auch "zutiefst beschämend".

Auch die Querdenker-Szene, die gegen die Pandemie-Auflagen eintritt, gebe Anlass zur Sorge. Hier zählten die Behörden 2020 insgesamt 3559 Straftaten, der Anteil der Gewaltdelikte lag bei 478. Dabei sei es wiederholt zu Angriffen gegen Amtsträger, Polizisten und Pressevertreter gekommen. Dies zeige, dass es den Anhängern der Bewegung nicht um die Ausübung von Grundrechten gehe, sondern "sie richten sich in Wahrheit gegen unsere freiheitliche Grundordnung", sagte Seehofer. Für die Sicherheitsbehörden problematisch seien die neuen Koalitionen bei Demonstranten aus Verschwörern, Impfgegnern, Reichsbürgern und anderen Extremisten.

Aber auch der Linksextremismus stelle weiterhin eine Gefahr für Deutschland dar. Die linksextremistisch motivierten Straftaten stiegen im vergangenen Jahr der Statistik zufolge um mehr als elf Prozent auf 10.971. Hier registrierten die Behörden 1526 Fälle von Körperverletzung und Tötungsdelikten, eine Zunahme von 45 Prozent.

Unter Beobachtung bleibt auch die islamistische Szene. Laut Seehofer sind in Deutschland derzeit 579 Gefährder registriert. Deutschland sei weiterhin "Teil eines einheitlichen europäischen Gefahrenraums". Die Zahl der religiös motivierten Gewalttaten ging der Statistik zufolge 2020 auf 43 von 48 im Jahr 2019 zurück.