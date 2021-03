Deutlich weniger ausländische Studienanfänger wegen Corona-Pandemie

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Corona-Pandemie hat die Zahl der aus dem Ausland stammenden Studienanfänger an deutschen Hochschulen deutlich sinken lassen. 99 400 und damit 21 Prozent weniger ausländische Studierende schrieben sich im vergangenen Jahr für das erste Semester ein, wie das Statistische Bundesamt aufgrund vorläufiger Ergebnisse am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Die Zahl der deutschen Erstsemester stieg dagegen leicht um zwei Prozent auf 389 200.

"Der außergewöhnlich starke Rückgang der ausländischen Studienanfängerinnen und -anfänger ist maßgeblich auf die Corona-Pandemie zurückzuführen, in deren Folge eine Studienaufnahme an einer deutschen Hochschule für Studierende aus dem Ausland erheblich erschwert war", erklärte das Bundesamt.

Insgesamt hätten sich im Sommersemester 2020 und dem folgenden Wintersemester 488 600 Studienanfängerinnen und Studienanfänger erstmals an einer deutschen Hochschule immatrikuliert. Die Zahl sank im Vergleich zum Studienjahr 2019 um vier Prozent.

Mit einem Minus von 42 Prozent im Vorjahresvergleich verzeichnete das Bundesamt den größten relativen Rückgang bei den ausländischen Studienanfängern im Bereich Geisteswissenschaften. Die meisten Ersteinschreibungen ausländischer Studierender gab es demnach in den Fächergruppen Ingenieurwissenschaften sowie Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, doch auch hier ging die Zahl mit minus 17 Prozent beziehungsweise minus 16 Prozent deutlich zurück./isa/DP/jha