Deutliche Verluste nach den Osterfeiertagen

Nach dem langen Osterwochenende belasten der Krieg in der Ukraine und die hohe Inflation die Kauflaune an den Aktienmärkten. Der Dax ist mit Verlusten in den Handel gestartet.

