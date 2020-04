Deutsche Anleihen: Anleihen geben etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitagmorgen leicht nachgegeben. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future verlor zuletzt 0,12 Prozent auf 172,58 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf minus 0,46 Prozent.

Anleihen litten unter der verringerten Risikoscheu an den Märkten. Für einen Hoffnungsschimmer sorgten Neuigkeiten zu einem möglichen Covid-19-Wirkstoff in der Erprobung. Bei einer Studie hatte das Präparat Remdesivir des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences nach einem Bericht gute Wirkung bei Patienten gezeigt. "Remdesivir könnte zu einem Paradigmenwechsel im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie führen", erklärte Marktanalyst Jeffrey Halley von Oanda.

Außerdem will US-Präsident Donald Trump die USA in drei Phasen auf den Weg zur Normalität zurückführen und die Wirtschaft graduell wieder öffnen. Für mehr Zuversicht bei den Anlegern sorgten auch neue Konjunkturdaten aus China. Zwar brach das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal stärker als erwartet ein. "Nichtsdestotrotz zeigen einige Zahlen, dass China bereits auf dem Weg der Besserung ist", hieß es im Morgenkommentar der LBBW. "So macht zum Beispiel die Entwicklung der Industrieproduktion Hoffnung, die in den vergangen vier Wochen wieder stark zulegen konnte"./mf/jkr/jha/