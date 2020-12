Deutsche Anleihen: Corona-Ängste stützen Kurse

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Montag von wachsenden Pandemie-Ängsten profitiert. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,26 Prozent auf 178,19 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf minus 0,60 Prozent.

Die Ausbreitung einer neuen Variante des Coronavirus in Großbritannien schürt die Furcht vor längeren Lockdowns. Der Handels- und Personenverkehr zwischen der Europäischen Union und Großbritannien wurde bereits stark eingeschränkt.

Zudem belastet die Brexit-Hängepartie. Die Verhandlungen über einen Handelspakt zwischen der Europäischen Union und Großbritannien hängen derzeit am seidenen Faden. Trotz Sorgen vor Versorgungsengpässen wegen der neuen Corona-Variante schließt die britische Regierung eine Verlängerung der Brexit-Übergangsphase aus.

In diesem Umfeld wurden die als sicher geltenden britischen Anleihen besonders stark gefragt. In der Eurozone stiegen in den meisten Ländern die Anleihekurse ebenfalls. In südeuropäischen Ländern gerieten sie hingegen unter Druck./jsl/la/jha/