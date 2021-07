Deutsche Anleihen: Deutliche Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Donnerstag erneut merklich zugelegt. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,25 Prozent auf 174,51 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel auf minus 0,337 Prozent. Das ist der tiefste Stands seit knapp drei Monaten.

Die trübe Stimmung an den Aktienmärkten stützte die als geltenden Anleihen. Zudem enttäuschten die deutschen Außenhandelsdaten etwas. Die Exporte legten weniger als erwartet zu, während die Importe stark stiegen. Auch in den meisten Ländern der Eurozone fielen die Renditen. Am Nachmittag werden in den USA noch Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung veröffentlicht.

Am Nachmittag will die Europäische Zentralbank (EZB) die Resultate ihrer Strategieüberprüfung präsentieren. Laut Medienberichten will die Notenbank ihr Inflationsziel leicht anheben und künftig ein leichtes Überschießen der Zwei-Prozent-Marke dulden. In diesem Fall würde sich die EZB in ihrer Ausrichtung der US-Notenbank Fed annähern, die ähnlich vorgeht./jsl/bgf/eas