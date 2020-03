Deutsche Anleihen: Deutliche Kursgewinne - Große Verunsicherung wegen Corona

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Donnerstag gestützt durch einen Ausverkauf an den Aktienmärkten zugelegt. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future gewann bis zum Nachmittag 0,60 Prozent auf 178,61 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf minus 0,69 Prozent.

Die Verunsicherung wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus verschärfte sich erneut. So wurden in Europa neue Fälle berichtet. Im US-Bundesstaat Kalifornien rief der Gouverneur den Notstand aus. "Die Probleme liegen nicht mehr auf der Seite der chinesischen Wirtschaftsentwicklung, sondern viel mehr auf der Seite der Auswirkungen für die Konjunktur in Europa und der in den USA", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow von Comdirect an.

"Marktseitig wird mit weiteren Zinssenkungen der Fed und einem Schritt der EZB im Verlauf des Monats gerechnet", schrieb Volkswirt Ralf Umlauf von der Helaba in einem Kommentar. "Zudem spekulieren Marktteilnehmer darauf, dass das monatliche Anleihekaufvolumen der EZB um 20 auf 40 Milliarden Euro ausgeweitet wird und dass günstige Langfristtender eingesetzt werden, mit denen Banken ihre Kreditvergabe an kleine und mittlere Unternehmen ausweiten können, die mit den Folgen des Coronavirus zu kämpfen haben."/jsl/eas