Deutsche Anleihen: Deutliche Kursgewinne - Virus-Krise verschärft sich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag mit spürbaren Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Die Ausbreitung des Coronavirus insbesondere in Italien stützte die Festverzinslichen überwiegend. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,43 Prozent auf 175,68 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf minus 0,49 Prozent.

In Europa erzielten die sicher geltende Staatsanleihen überwiegend deutliche Kursgewinne. Gegen den Trend in der Eurozone gerieten italienische Staatspapiere unter Druck. Die drittgrößte Volkswirtschaft des Euroraums ist in Europa derzeit am stärksten von der Virus-Ausbreitung betroffen. Fünf Menschen sind dort bereits gestorben.

Das überraschend gestiegen Ifo-Geschäftsklima belastete die deutschen Anleihen nur vorübergehend. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hatte sich überraschend etwas aufgehellt. Gestützt wurde der Indikator vor allem durch verbesserte Erwartungen.

Ökonomen warnen angesichts der rasanten Ausbreitung des Coronavirus vor zu viel Optimismus. "Vielleicht ist die heutige Zahl auch nur der Blick in den Rückspiegel und verrät uns nicht allzu viel über die nahen Konjunkturaussichten", kommentierte Uwe Burkert, Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg. "Denn mit der derzeitigen Ausbreitung des Coronavirus in Italien haben wir möglicherweise eine völlig neue Situation." Das Corona-Virus dürfte nach Einschätzung von Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer die Industrierezession in Deutschland um "ein paar Monate" verlängern. Er verweist auf die massiven Produktionsausfälle in China./jsl/jkr