Deutsche Anleihen: Deutliche Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag deutlich nachgegeben. Bis zum frühen Abend fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,60 Prozent auf 173,38 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf minus 0,31 Prozent.

Am Markt wurden die Kursverluste auf die deutlich bessere Stimmung an den Aktienbörsen zurückgeführt. Die als sicher geltenden Anleihen waren so weniger gefragt. Die starken Kursausschläge begründeten Händler auch mit dem dünnen Handel vor Weihnachten.

Sorgen wegen der rapiden Ausbreitung der besonders ansteckenden Corona-Variante Omikron und das mögliche Scheitern des großen US-Konjunkturpakets "Build Back Better" wogen nicht mehr ganz so schwer wir noch am Vortag. Durch Konjunkturdaten gab es kaum Impulse. /jsl/he