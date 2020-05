Deutsche Anleihen erholen sich etwas vom Kursrutsch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben sich zur Wochenmitte etwas von ihrem Kursrutsch am Dienstag erholt. Der für den Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future rückte am Mittwochmorgen um 0,03 Prozent auf 172,35 Punkte vor. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf minus 0,447 Prozent.

Am Dienstag hatte der Hunger nach Risiko die deutschen Staatsanleihen stark belastet. Während die Anleger angesichts der Lockerungen in der Corona-Krise und der damit einhergehenden Hoffnung auf eine Wirtschaftsbelebung beherzt bei Aktien zugegriffen hatten, war die Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Anlagen wie Bundesanleihen sehr gering. Am Mittwoch nun kam es am Anleihenmarkt zu einer kleinen Gegenbewegung.

Auch europaweit überwogen die Gewinne am Anleihenmarkt. Hier stützte die Aussicht auf weitere Käufe von Seiten der Europäischen Zentralbank (EZB). So könnte das Corona-Notprogramm PEPP, unter dem die Europäische Zentralbank bis zum Jahresende Wertpapiere über 750 Milliarden Euro kaufen will, sowohl im Umfang als auch in der Zusammensetzung angepasst werden, sagte EZB-Direktorin Isabel Schnabel der Finanzzeitung "Financial Times". Ähnlich hatte sich am Dienstag bereits Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau geäußert./la/bgf/fba