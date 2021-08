Deutsche Anleihen geben etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse von deutschen Staatsanleihen sind am Donnerstag leicht gefallen. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,09 Prozent auf 177,10 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen betrug minus 0,50 Prozent.

Damit hat sich der Verkaufsdruck vom Vortag, der mit der Veröffentlichung von Stimmungsdaten aus der US-Wirtschaft einsetzte, vorerst fortgesetzt, wenn auch in deutlich abgeschwächter Form. Am Mittwoch hatte eine starke Verbesserung der Stimmung von US-Einkaufsmanagern im Bereich Dienstleistungen die Bundesanleihen unter Druck gesetzt.

Im weiteren Handelsverlauf bleiben Konjunkturdaten ein bestimmendes Thema am deutschen Rentenmarkt. Im Mittelpunkt des Interesses steht vor allem die Entwicklung auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt. Am Nachmittag stehen wöchentliche Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe auf dem Programm, bevor die US-Regierung am Freitag den Arbeitsmarktbericht veröffentlichen wird./jkr/eas