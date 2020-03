Deutsche Anleihen geben nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch im Kurs nachgegeben. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel bis zum Abend auf 176,79 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 0,75 Prozent. In südeuropäischen Ländern wie Italien gingen die Renditen dagegen zurück.

Die Anleihen wurden durch die Stabilisierungsansätze an den europäischen Aktienmärkten belastet. Der Trend an den Börsen hielt allerdings nicht an, im Tagesverlauf gaben sie wieder nach. Besonders deutlich waren die Verluste in den USA, wo wichtige Indizes am Abend um mehr als vier Prozent nachgaben. Die Corona-Krise lastet nach wie vor auf der Stimmung.

Auch in Großbritannien erhöhten sich die Kapitalmarktzinsen, obwohl die Bank of England in einem außerplanmäßigen Schritt ihren Leitzins senkte. Der Schritt von 0,5 Prozentpunkten, mit dem die Folgen der Virus-Krise abgefedert werden sollen, entspricht im Ausmaß einer Reduzierung der US-Notenbank Fed von vor etwa einer Woche. Der britische Schatzkanzler Rishi Sunak kündigte staatliche Erleichterungen für von der Krise besonders getroffene Unternehmen an.

Nachdem die Fed und die Bank of England auf die Corona-Krise reagiert haben, wird von der EZB ebenfalls eine Reaktion erwartet. Der geldpolitische Rat wird seine Entscheidungen nach seiner Sitzung am Donnerstag bekanntgeben. Analysten können sich eine zusätzliche Zinssenkung, neue Billigkredite für die Banken oder eine Ausweitung der Anleihekäufe vorstellen. Außerdem gilt es als denkbar, dass die Kapitalanforderungen für die Banken reduziert werden, um deren Spielraum für die Kreditvergabe zu erhöhen./bgf/fba