Deutsche Anleihen geben nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Dienstag mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Die Aussicht auf einen freundlichen Auftakt an den europäischen Aktienbörsen nach einer guten Vorlage der asiatischen Märkte habe die Festverzinslichen im frühen Handel etwas belastet, hieß es von Marktbeobachtern. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,19 Prozent auf 170,44 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei minus 0,34 Prozent.

Mit ausschlaggebend für die etwas höhere Risikofreude der Anleger sind neue Konjunkturdaten aus China. Diese waren nicht so schwach wie befürchtet ausgefallen. Im März hatten die chinesischen Exporte wegen der Corona-Krise zwar deutlich nachgegeben. Der Rückgang war aber bei weitem nicht so stark ausgefallen, wie Analysten befürchtet hatten.

Die Renditen für italienische Staatspapiere stiegen im frühen Handel stärker als die Renditen der übrigen Länder der Eurozone. In der zehnjährigen Laufzeit legte die Rendite um 0,06 Prozentpunkte auf 1,64 Prozent zu.

"Auch wenn sich die Euro-Finanzminister bei ihrem verlängerten Treffen auf einen Kompromiss für die Finanzierung von Nothilfeprogrammen einigen konnte, dürften die Sorgen vor einer erneuten Eurokrise anhalten", kommentierten Experten der Dekabank. Ihrer Einschätzung nach dürften die Maßnahmen nichts daran ändern, dass die italienische Schuldenquote auf ein Niveau ansteigen dürfte, das mit einem Investmentgrade-Rating unvereinbar sei./jkr/ssc/jha/