Deutsche Anleihen geben nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Donnerstag im Kurs nachgegeben. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank bis zum Abend um 0,12 Prozent auf 169,94 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen betrug minus 0,18 Prozent.

Konjunkturdaten aus der Eurozone übten Druck auf als sicher geltende Wertpapiere aus. Die Unternehmensstimmung im Währungsraum, gemessen am Markit-Einkaufsmanagerindex, stieg im Mai auf den höchsten Stand seit gut drei Jahren. Besonders deutlich verbesserte sich die Stimmung unter den coronageplagten Dienstleistern. Zugleich berichteten viele Unternehmen von steigendem Kostendruck, vor allem aufgrund der vielen Probleme im internationalen Warenhandel.

In den USA überzeugten Daten vom Arbeitsmarkt und aus dem Servicesektor. Der Privatsektor schuf im Mai nach Zahlen des Dienstleisters ADP fast eine Million Stellen, während immer weniger Amerikaner Arbeitslosenhilfe beantragen. Zu den positiven Jobdaten gesellten sich robuste Umfragewerte. So stieg die Stimmung unter US-Dienstleistern im Mai laut einer Ergebung des Instituts ISM auf einen Rekordwert. Handel und Dienstleistungssektor profitieren gegenwärtig von Corona-Lockerungen in vielen Bundesstaaten./bgf/fba