Deutsche Anleihen geben nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Montag nach einen verhaltenen Start etwas nachgegeben. Nennenswerte Impulse gab es nach Weihnachten zunächst nicht. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future büßte anfängliche moderate Gewinne ein und gab bis zum Mittag um 0,24 Prozent auf 172,11 Punkte nach. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf minus 0,25 Prozent. Auch an anderen Anleihemärkten der Eurozone gaben die Kurse nach.

In der letzten Handelswoche des Jahres stehen nur wenige beachtenswerte Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Damit könnten sich die Anleger verstärkt am Aktienmarkt orientierten. An den Börsen legten die Kurse zuletzt nur moderat zu. Die nach wie vor hohen Infektionen mit dem Corona-Virus drücken etwas auf die Stimmung.

Am italienischen Anleihemarkt gerieten die Kurse besonders unter Druck. Dort zog die Rendite zehnjähriger Papiere um 5 Basispunkte auf 1,66 Prozent und damit auf das höchste Niveau seit Anfang November an. Italiens Regierung verschärfte wegen steigender Corona-Fallzahlen die Regelungen für die Bevölkerung weiter. Ab dem 1. Februar 2022 ist der Impfnachweis nur noch sechs statt wie bisher neun Monate gültig./la/jsl/stk