Deutsche Anleihen geben spürbar nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Freitag unter Druck geraten. Gegen Mittag fiel der Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,22 Prozent auf 169,25 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit minus 0,15 Prozent und damit in etwa auf einem Niveau, das zuletzt im Juni erreicht wurde.

Der Vormittagshandel verlief grundsätzlich ruhig. Belastet wurden sichere Anlagen jedoch durch die vorläufige Einigung im US-Schuldenstreit. Republikaner und Demokraten haben sich auf eine Anhebung der Schuldengrenze bis Anfang Dezember einigen können. Eine längerfristige Lösung steht zwar noch aus, ein Zahlungsausfall der USA wurde jedoch zunächst verhindert.

Vor dem Wochenende richtete sich die Aufmerksamkeit auf Arbeitsmarktdaten aus den USA. Am Nachmittag steht der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung an. Dem Bericht wird hohe Bedeutung für die kurzfristige Geldpolitik der US-Notenbank Fed zugesprochen. Die Fed will ihre milliardenschweren Wertpapierkäufe bald zurückfahren und macht den konkreten Zeitpunkt vom Zustand des Arbeitsmarkts abhängig./bgf/jsl/stk