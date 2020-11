Deutsche Anleihen geben weiter nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Dienstag an ihren Sinkflug vom Vortag angeknüpft, allerdings mit wesentlich geringerem Tempo. Nach starken Verlusten zum Wochenstart gab der Terminkontrakt Euro-Bund-Future am Dienstagmorgen um 0,10 Prozent auf 176,34 Punkte nach. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,52 Prozent. Das ist der höchste Stand seit gut einem Monat.

Am Montag waren sichere Anlagen wie Bundeswertpapiere stark unter Druck geraten, nachdem sich an den Finanzmärkten Hoffnungen auf ein Corona-Impfmittel breit gemacht hatten. Ausschlaggebend war eine Mitteilung der Pharmaunternehmen Biontech und Pfizer, in der von einer hohen Wirksamkeit eines Impfstoffs die Rede war. Mit der Aussicht auf ein Impfmittel werden geringere Corona-Beschränkungen und eine starke Konjunkturerholung wahrscheinlicher.

Am Dienstag stehen die Konjunkturerwartungen des Mannheimer ZEW-Instituts im Fokus. Angesichts der angespannten Corona-Lage in Europa wird mit einer Stimmungseintrübung gerechnet. Die an den Märkten sehr positiv aufgenommenen Testresultate von Biontech und Pfizer dürften zum Zeitpunkt der Umfrage noch nicht bekannt gewesen sein./bgf/fba