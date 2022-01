Deutsche Anleihen geben zu Wochenbeginn weiter nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag an ihre jüngsten Verluste angeknüpft. Am Morgen gab der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,10 Prozent auf 169,89 Punkte nach. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug minus 0,04 Prozent.

"Inflation und die Reaktionen der Notenbanken darauf sind die dominierenden Themen an den Rentenmärkten", schrieben die Experten der Landesbank Helaba. Vor diesem Hintergrund bleibe das Umfeld schwierig, wenngleich zu berücksichtigen sei, dass inzwischen mehr als drei Leitzinserhöhungen der US-Notenbank (Fed) bis zum Ende dieses Jahres in den Kursen berücksichtigt seien. Der jüngste US-Jobbericht für Dezember hatte am Freitag ein Schlaglicht auf den aktuellen Arbeitskräftemangel in den USA geworfen. Dadurch nimmt Experten zufolge der Druck auf die Fed zu, die Zinsen schneller als bislang gedacht zu erhöhen. Dementsprechend geraten die Anleihenkurse aktuell unter Druck./la/eas