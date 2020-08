Deutsche Anleihen: Gewinne zur Eröffnung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Mittwoch mit Kursgewinnen in den Handel gegangen. Händler nannten die anhaltende Verunsicherung wegen der angespannten Corona-Lage in vielen Ländern als Grund. Sichere Anlagen waren daher gefragt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,12 Prozent auf 176,62 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,47 Prozent.

Zur Wochenmitte steht vor allem das Protokoll zur jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed im Blickt der Märkte. Die Mitschrift wird am Abend veröffentlicht. Analysten und Anleger erhoffen sich Hinweise auf den künftigen Kurs der Fed. Als denkbar gelten eine Bindung der extrem lockeren Geldpolitik an wirtschaftliche Zielgrößen oder die Abkehr von einem punktuellen Inflationsziel hin zu einer Durchschnittsbetrachtung über einen längeren Zeitraum.

Ansonsten dürften sich die Impulse für den Rentenmarkt in engen Grenzen halten. Zwar werden Inflationsdaten aus der Eurozone erwartet, es handelt sich aber nur um eine zweite Schätzung. Nennenswerte Auftritte ranghoher Notenbanker sind nicht angekündigt./bgf/jha