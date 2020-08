Deutsche Anleihen im frühen Handel kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Montag nur wenig bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,01 Prozent auf 177,20 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,51 Prozent.

Damit konnten die Bundesanleihen die Kursgewinne vom Freitag halten. Gestützt wurden sie vor dem Wochenende durch enttäuschende Konjunkturdaten. Am Freitag war bekannt geworden, dass sich die Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone im August eintrübte. "Das Interesse an den als sicher geltenden Bundesanleihen reißt angesichts erhöhter Konjunktursorgen nicht ab", kommentierte Experte Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) den Wochenauftakt am deutschen Rentenmarkt.

Im weiteren Tagesverlauf rechnen Marktbeobachter mit einem eher impulsarmen Handel. Es stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten./jkr/bgf/mis