Deutsche Anleihen kaum bewegt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Dienstag nur wenig von der Stelle bewegt. Während die aktuell recht gute Stimmung an den Aktienmärkten die Nachfrage nach den als sicher geltenden Staatstiteln schmälerte, stützte die anhaltende Corona-Unsicherheit die Kurse. Am Morgen gab der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,01 Prozent auf 172,31 Punkte nach. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug minus 0,24 Prozent. Derweil hielten sich die Bewegungen hierzulande und auch an den anderen europäischen Anleihemärkten zunächst in Grenzen.

Aktuell führt die neue Omikron-Variante des Coronavirus zwar zu neuen Einschränkungen des öffentlichen Lebens. So gelten in Deutschland strengere Kontaktbeschränkungen nun auch in acht weiteren Bundesländern. Frankreich macht angesichts einer Rekordzahl von Corona-Infektionen eine vollständige Impfung zur Voraussetzung für den Besuch von Veranstaltungen, Restaurants oder für Fernreisen. An den Aktienbörsen allerdings überwiegt in der Hoffnung auf möglicherweise glimpflichere Krankheitsverläufe der Optimismus./la/nas