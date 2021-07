Deutsche Anleihen kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Donnerstag im frühen Handel nur wenig bewegt. Am Morgen fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future geringfügig um 0,02 Prozent auf 172,51 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen betrug minus 0,20 Prozent.

Die Ausbreitung der Delta-Variante des Cornavirus konnte dem deutschen Rentenmarkt vorerst keinen neuen Auftrieb verleihen. Nach Einschätzung von Experten der Dekabank hat sich die Sorge vor der Verbreitung der Virus-Variante an den Märkten etwas abgeschwächt.

Trotz der Delta-Variante in den meisten Industriestaaten "bleiben die Zahlen von Krankenhauseinweisung und Todesfällen angesichts hoher und steigender Impfquoten auf niedrigen Niveaus", hieß es in einem Marktkommentar. Die Analysten der Dekabank sehen die Verunsicherung auf wenige Sektoren wie zum Beispiel die Reisebranche beschränkt.

Im weiteren Tagesverlauf dürften Konjunkturdaten wieder etwas stärker in den Vordergrund rücken. Am Vormittag könnten Kennzahlen zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone für Impulse im Handel mit Bundesanleihen sorgen./jkr/la/jha/