Deutsche Anleihen kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich am Donnerstag nach ihrem Kursrutsch am Vortag stabilisiert. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future lag zuletzt unverändert bei 171,43 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug minus 0,18 Prozent.

Am Vortag waren die Kurse deutlich unter Druck geraten. Börsianer verwiesen auf den sehr dünnen Handel kurz vor dem Jahresende, der für starke Kursausschläge gesorgt habe. Generell leiden deutsche Bundesanleihen bereits seit knapp zwei Wochen unter der aufgehellten Stimmung an den Aktienmärkten. Börsianer gehen davon aus, dass die Omikron-Variante des Coronavirus letztlich keinen allzu großen Schaden für die Wirtschaft darstellt.

In den USA ist unterdessen die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend gefallen. Der Arbeitsmarkt zeigt sich so weiterhin sehr robust. Die rasche Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus dürfte zunächst kaum belastend wirken, da bisher kaum Beschränkungen beschlossen wurden. Zudem hellte sich das Geschäftsklima in der Region Chicago stärker als erwartet auf./jsl/he