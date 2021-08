Deutsche Anleihen kaum verändert - Corona-Sorgen stützen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Freitag im frühen Handel nur wenig verändert. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte am Morgen geringfügig um 0,02 Prozent auf 177,09 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen betrug minus 0,50 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel am deutschen Rentenmarkt und rechnen mit einer eher engen Handelsspanne. Kurz vor dem Wochenende stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten.

Insgesamt bleibt die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten nervös, was die Kurse der als vergleichsweise sicher eingeschätzten Bundesanleihen stützen sollte. Analysten der Dekabank verwiesen auf die Wachstumssorgen wegen der Ausbreitung der Delta-Variante in Asien und mögliche negative Auswirkungen auf globale Industrielieferketten./jkr/mis