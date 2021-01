Deutsche Anleihen kaum verändert - Deutliche Gewinne bei Italien-Anleihen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Dienstagnachmittag kaum verändert. Im Handelsverlauf haben die Notierungen frühe Verluste wieder wettgemacht. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future verharrte zuletzt auf 177,36 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,53 Prozent.

Am Vormittag hatten Bundesanleihen nach besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten noch leicht unter Druck gestanden. Im Januar hellten sich die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten überraschend deutlich auf. Das Stimmungsbarometer des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW stieg gegenüber dem Vormonat um 6,8 Punkte auf 61,8 Zähler. "Trotz der Unsicherheit über den weiteren Verlauf des Lockdowns hat sich der Konjunkturausblick für die deutsche Wirtschaft leicht verbessert", kommentiert ZEW-Präsident Achim Wambach.

Am Nachmittag zogen Kursgewinne am Markt für US-Staatsanleihen die deutschen Papiere mit nach oben, wobei Bundesanleihen die frühen Verluste ausgleichen konnten. Ein deutlicher Rückgang der Renditen zeigte sich bei Staatsanleihen aus Italien, nachdem sich bei Vertrauensabstimmungen im italienischen Parlament möglicherweise eine Mehrheit für dem amtierenden Ministerpräsidenten Giuseppe Conte abzeichnet.

Nachdem dieser bereits am Montag im Abgeordnetenhaus eine Mehrheit bei einer Vertrauensabstimmung erzielen konnte, folgt im Tagesverlauf eine weitere entscheidende Abstimmung im Senat. Am Markt wird spekuliert, dass eine Gruppe von Senatoren in das Lager von Conte gewechselt sei und der Premier damit auch die zweite und entscheidende Abstimmung gewinnen könnte./jkr/he