Deutsche Anleihen kaum verändert nach starkem Wochenauftakt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Dienstag wenig verändert. Die Festverzinslichen konnten damit ihre deutlichen Gewinne vom Wochenauftakt vorerst halten. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen geringfügig um 0,02 Prozent auf 176,85 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen betrug minus 0,48 Prozent.

Am Montag hatten enttäuschende Konjunkturdaten die Risikofreude der Anleger gedämpft und die Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Anlagen wie Bundesanleihen verstärkt. In den USA und in China waren Indikatoren zur Stimmung von Einkaufsmanagern in der Industrie jeweils gesunken.

Im weiteren Tagesverlauf wird hingegen mit einem eher impulsarmen Handel am deutschen Rentenmarkt gerechnet. Es stehen nur vergleichsweise wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten./jkr/eas