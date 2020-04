Deutsche Anleihen: Kurse legen zweiter zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwochmorgen ihre Gewinne vom Vortag ausgebaut. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future stieg zuletzt um 0,19 Prozent auf 171,68 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf minus 0,41 Prozent.

Anleihekurse profitierten von einer etwas verhalteneren Stimmung der Investoren. So verlor der Aktienmarkt nach einer massiven Erholung seit Mitte März an Schwung. Zudem sollten neue US-Daten zu Einzelhandelsumsätzen und Industrieproduktion am Nachmittag einen Eindruck vom Ausmaß der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die US-Wirtschaft geben. "Die Indikationen sind negativ", schrieb Volkswirt Ulrich Wortberg von der Helaba in einem Kommentar. "Bezüglich der Industrieproduktion lässt der Index der geleisteten Arbeitsstunden auf einen starken Rückgang schließen."

Die Aufmerksamkeit richtet sich zudem auf den Empire-State-Index für die Region New York. "New York ist der Hotspot der Corona-Pandemie und dies dürfte die Wirtschaft gerade dort stark unter Druck setzen", so Wortberg. Volkswirte erwarten im Schnitt einen Indexwert von minus 35,0. "Der tiefste Stand wurde während der Finanzkrise im Februar 2009 bei minus 34,4 erreicht", merkt Wortberg dazu an./mf/jkr/mis