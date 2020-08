Deutsche Anleihen: Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag gestiegen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte bis zum Mittag um 0,12 Prozent auf 176,33 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,47 Prozent.

Die Finanzmärkte zeigten sich insgesamt vorsichtig. Händler verwiesen auf anhaltend hohe Corona-Neuinfektionen. Hinzu kommt der Handelskonflikt zwischen den USA und China. So hat die US-Regierung die Sanktionen gegen den chinesischen Anbieter Huawei zuletzt verschärft.

Am Vormittag standen in der Eurozone keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Kalender. Am Nachmittag werden in den USA Zahlen aus der Bauwirtschaft veröffentlicht./jsl/bgf/jha/