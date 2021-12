Deutsche Anleihen: Kursgewinne ausgeweitet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Donnerstag anfängliche Kursgewinne im Tagesverlauf ausgebaut. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg zum frühen Abend um 0,32 Prozent auf 174,17 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf minus 0,36 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

Händler verwiesen auf die Kursverluste an den Aktienmärkten. Die als sicher geltenden Anleihen wurden so gestützt. Zudem handle es sich um eine Gegenbewegung nach den deutlichen Verlusten am Anleihemarkt am Vortag. Zur Wochenmitte waren sichere Anlagen wie Bundeswertpapiere aufgrund positiv aufgenommener Corona-Nachrichten unter Druck geraten. Gängige Impfstoffe haben ihre Wirksamkeit gegen die Variante wohl zumindest nicht vollständig verloren.

Die Datenlage zur Wirksamkeit der Impfstoffe bleibe aber vage, erklärten Analysten der Dekabank. Verunsichert werden die Märkte zudem durch die rasche weltweite Ausbreitung der neuen Variante.

Die am Nachmittag in den USA veröffentlichten robusten Daten vom Arbeitsmarkt belasteten die Anleihen nicht. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ist auf den niedrigsten Stand seit 1969 gefallen. Der Rückgang fiel zudem deutlich stärker als erwartet aus. Allerdings könnten die Daten durch statistische Effekte überzeichnet sein. Die wöchentlichen Erstanträge gelten als Frühindikator für den Arbeitsmarkt./jsl/jha/