Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Hohe Verunsicherung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben Dienstag zugelegt. Im Nachmittagshandel stieg der richtungweisende Euro-Bund-Future um 0,32 Prozent auf 174,21 Punkte. Es handelt sich bereits um den Dezember-Kontrakt. Der September-Kontrakt ist im Tagesverlauf ausgelaufen. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf minus 0,497 Prozent.

Händler verwiesen auf die deutlichen Kursverluste an den Aktienmärkten. Die Verunsicherung an den Finanzmärkten belastete die Aktien und stützte die als sicher geltenden Staatsanleihen. Händler sprachen auch von einer überfälligen Korrektur. Vor allem sorgten jüngste Kursverluste bei Technologiewerten für eine nervöse Stimmung an den Märkten.

Hinzu kommen Aussagen von US-Präsident Donald Trump, der die Sorge vor einer erneuten Zuspitzung des Handelskonflikts zwischen den USA und China schürte. Trump will die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den USA und China weiter eindämmen. Während eines Auftritts vor der Presse machte er aber nicht deutlich, wann mit einer härteren Gangart im Verhältnis zu China zu rechnen sei. An den Finanzmärkten wurden die Aussagen als politische Agenda für eine mögliche zweite Amtszeit des amerikanischen Präsidenten interpretiert.

Besonders stark gestiegen sind Staatsanleihen aus Großbritannien. Ein Austritt von Großbritannien aus der EU ohne ein Abkommen wird immer wahrscheinlicher. Der britische Nordirland-Minister Brandon Lewis hatte Gesetzespläne bestätigt, die den 2019 geschlossenen Brexit-Vertrag teilweise aushebeln würden. Dabei geht es um Sonderregeln für das britische Nordirland./jsl/jha/