Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Konflikt zwischen USA und China verschärft sich

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch gestiegen. Wieder zunehmende Spannungen zwischen den USA und China sorgten für Verunsicherung und stützten die als sicher geltenden Anleihen. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,12 Prozent auf 176,57 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf minus 0,48 Prozent.

Die USA haben die Schließung des chinesischen Konsulats in der texanischen Stadt Houston angeordnet. Chinas Außenamtssprecher Wang Wenbin sprach am Mittwoch vor der Presse in Peking von einem "ungeheuerlichen und ungerechtfertigten Schritt". Berichten zufolge erwägt China im Gegenzug die Schließung des US-Konsulats in Wuhan.

Besonders deutlich stiegen die Kurse italienischer Anleihen. Sie profitieren weiterhin von dem am Vortag von den EU-Staaten beschlossenen Finanzpaket.

Zur Wochenmitte stehen nur wenige Konjunkturdaten an, die an den Märkten für Bewegung sorgen könnten. In den USA werden einige Zahlen vom Immobilienmarkt erwartet. Am Nachmittag wir jedoch EZB-Präsidentin Christine Lagarde an einer Diskussionsrunde in Washington teilnehmen./jsl/bgf/fba