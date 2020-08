Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Konflikt zwischen USA und China verunsichert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch gestiegen. Die Verunsicherung an den Märkten stützte die Anleihen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Nachmittag um 0,12 Prozent auf 176,62 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf minus 0,48 Prozent. In allen Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

Die anhaltenden Spannungen zwischen den USA mit China trieben die Anleger in die als sicher geltenden Staatsanleihen. Washington hat geplante Gespräche mit Peking zur Überprüfung der erzielten Fortschritte seit dem Abschluss eines Teilhandelsabkommens im Januar bis auf Weiteres abgesagt. Mit Blick auf die Coronavirus-Pandemie, die ihren Ursprung um den Jahreswechsel in China genommen hatte, sagte US-Präsident Donald Trump: "Nach dem, was sie diesem Land und der Welt angetan haben, will ich jetzt nicht mit China sprechen."

Die US-Notenbank Fed veröffentlicht am Abend das Protokoll ihrer jüngsten Sitzung. Nach Einschätzung der Helaba dürfte die Sorge zum Ausdruck kommen, dass neue Corona-Infektionen die konjunkturelle Erholung in den USA gefährden könnten. Zudem hätten in den letzten Wochen Fed-Vertreter mehrfach darauf hingewiesen, dass die Geldpolitik an Grenzen stoße und nun die Fiskalpolitik nochmals gefordert sei./jsl/he