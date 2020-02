Deutsche Anleihen: Kursgewinne wegen Coronavirus-Ausbreitung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Ausbreitung des Coronavirus hat die Kurse deutscher Staatsanleihen am Donnerstag weiter steigen lassen. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,21 Prozent auf 176,19 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf minus 0,53 Prozent.

Das Cornonavirus sorgt erneut für Verunsicherung. Die Furcht vor einer starken Belastung der Konjunktur nimmt zu. "Die Ausbreitung des Corona-Virus wird der deutschen Wirtschaft in diesem Jahr erheblich zusetzen", sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier. "Produktionsausfälle bei chinesischen und deutschen Firmen in China, massive Reiseeinschränkungen und Handelseinbrüche zwischen China und asiatischen Nachbarländern sowie Nachfrageausfälle in Tourismus und Einzelhandel sind wahrscheinliche Szenarien, die auf die Wirtschaft auch in Deutschland und Europa zukommen können."

Die am Vormittag veröffentlichten robusten Konjunkturdaten aus der Eurozone belasteten die Anleihen nicht. So hat die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone im Februar überraschend deutlich zugelegt. Auch in dem durch die Coronavirus besonders betroffen Italien hellte sich die Unternehmensstimmung auf. Die Daten wurden jedoch weitgehend vor der Zuspitzung in Italien erhoben.

In Europa legten die Kurse britischer Anleihen besonders deutlich zu. Die britische Regierung hat mit einem Abbruch der Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zur EU gedroht, sollte sich bis Ende Juni kein Abkommen abzeichnen. Das geht aus dem am britischen Verhandlungsmandat hervor, das am Donnerstag veröffentlicht wurde./jsl/bgf/jha/