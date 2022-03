Deutsche Anleihen: Kursgewinne zum Start

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag mit moderaten Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,14 Prozent auf 166,99 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit minus 0,03 Prozent.

Neue schlechte Nachrichten aus der Ukraine blieben am Morgen vorerst aus. Die Stimmung an den Finanzmärkten bleibt angesichts des Krieges aber sehr schlecht. Als sicher empfundene Anlagen hatten zuletzt deutlich von der großen Unsicherheit unter Anlegern profitiert. Ein Gegengewicht stellt allerdings die hohe und absehbar weiter steigende Inflation dar, die auf den Kursen festverzinslicher Wertpapiere lastet. Produktionszahlen aus der Industrie in Deutschland überraschten am Morgen positiv. Am Vormittag werden Wachstumszahlen aus der Eurozone für das Schlussquartal 2021 veröffentlicht, allerdings handelt es sich um Detaildaten. Die grundsätzliche Entwicklung eines leichten Wachstums ist bereits bekannt. "Die Wirtschaftsdaten aus der Eurozone, aber auch aus den USA bleiben ohne Marktrelevanz, da sie die Vergangenheit vor dem Ausbruch des Kriegs widerspiegeln", hieß es am Morgen von der Dekabank./bgf/jha/