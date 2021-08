Deutsche Anleihen: Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,13 Prozent auf 176,48 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen betrug minus 0,45 Prozent.

Nach Einschätzung von Anleiheexperten der Dekabank sei bei der zehnjährigen Rendite ein "anhaltender Anstieg über minus 0,45 Prozent zunächst unwahrscheinlich, auch wenn die Inflationserwartungen sowohl in den USA als auch in der Eurozone leicht anziehen". Am Vortag war bekannt geworden, dass die Inflationsrate in den USA auf einem hohen Niveau stagniert. Die US-Notenbank Fed sieht den Preisanstieg als nur vorübergehend an.

Am Nachmittag werden in den USA noch Zahlen zu den Erzeugerpreisen veröffentlicht, die weiteren Aufschluss über die Preisdynamik geben dürften. Zudem stehen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf dem Kalender. Die Fed schaut derzeit genau auf den Arbeitsmarkt. Trotz zuletzt starker Daten, will die Fed hier weitere Fortschritte abwarten./jsl/jkr/jha/