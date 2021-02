Deutsche Anleihen: Kursverluste - Rendite auf Halbjahreshoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag deutlich gesunken. Sie knüpften damit an die Verluste vom Freitag an. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum späten Nachmittag um 0,31 Prozent auf 175,25 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf minus 0,38 Prozent. Zeitweise wurde der höchste Stand seit knapp einem halben Jahr erreicht.

Die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten in Europa belastete die Festverzinslichen. Bereits an den asiatischen Aktienmärkten gab es deutliche Kursgewinne. Die Hoffnung auf eine Wirtschaftserholung im weiteren Jahresverlauf scheint trotz schleppend verlaufener Impfungen und mehrerer Virusmutationen weiter zu bestehen.

Marktbeobachter sprachen von "Reflationssorgen". Nach Einschätzung von Experten der Dekabank dominieren diese weiter die globalen Rentenmärkte. "Der Anstieg der Rendite zehnjähriger US-Anleihen am Freitag über die psychologisch wichtige Marke von 1,20 Prozent dürfte die Nervosität auch bei Bundesanleihen anhalten lassen", hieß es in einem Marktkommentar.

Am Nachmittag fehlte es dem Anleihemarkt jedoch an Impulsen. In den USA waren die Märkte wegen eines Feiertags geschlossen. Es wurden daher dort keine Konjunkturdaten veröffentlicht./jsl/he