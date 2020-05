Deutsche Anleihen: Kursverluste - Südeuropa profitiert vom EU-Plan

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Mittwoch gefallen. Marktteilnehmer begründeten das mit dem Vorschlag der EU-Kommission für einen Corona-Wiederaufbaufonds. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future sank am Nachmittag um 0,14 Prozent auf 172,05 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit minus 0,42 Prozent.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will in der Corona-Krise 750 Milliarden Euro für die wirtschaftliche Erholung Europas mobilisieren. Damit fällt das von der Kommissionspräsidentin entworfene Konjunkturprogramm noch größer aus als eine deutsch-französische Initiative für ein 500-Milliarden-Euro-Paket. Profitieren sollen vor allem die durch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise besonders betroffenen südeuropäischen Länder. Die Renditen von spanischen, italienischen, portugiesischen und griechischen Anleihen gaben daher deutlich nach.

Ursula von der Leyen packe den finanzpolitischen Hammer aus, kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Ob dies allerdings in dieser Form umsetzbar ist, bleibt fraglich." Er verweist auf rechtliche Schwierigkeiten und den Widerstand einiger Mitgliedsländer.

Wie drastisch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise sind, machte die Europäische Zentralbank (EZB) deutlich. Präsidentin Christine Lagarde sagte, in der Eurozone sei in diesem Jahr von einer wirtschaftlichen Schrumpfung um acht bis zwölf Prozent auszugehen. Die Notenbank hat ihre Geldpolitik in der Krise schon massiv gelockert. Dennoch wird mit einer Ausweitung der milliardenschweren Not-Wertpapierkäufe gerechnet. Entsprechende Andeutungen hatten zuletzt mehrere ranghohe Notenbanker gemacht.

Belastet wurden die Anleihen zudem auch durch Erwartungen einer weitergehende Öffnungen der Wirtschaft in der Corona-Krise. Kritische Äußerungen von US-Präsident Donald Trump gegenüber China bewegten den Markt kaum. Am Abend veröffentlicht die US-Notenbank Fed ihren regelmäßigen Konjunkturbericht (Beige Book). Die jüngsten Auswirkungen der Corona-Krise stehen hier im Fokus./jsl/he