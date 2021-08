Deutsche Anleihen: Kursverluste - Warten auf US-Inflationsdaten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,12 Prozent auf 176,37 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel auf minus 0,45 Prozent.

Der Markt wartet auf die am Nachmittag in den USA anstehenden Inflationsdaten. Nach dem in der vergangenen Woche veröffentlichten Arbeitsmarktbericht ist an den Finanzmärkten die Erwartung gestiegen, dass die Fed auf absehbare Zeit aus ihrer lockeren Geldpolitik aussteigen könnte.

"Heute erhoffen sich die Marktteilnehmer von der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten neue Hinweise auf das weitere Vorgehen der US-Notenbank", schreiben Analysten der Helaba. Zuletzt war die Inflationsrate in den USA deutlich gestiegen. Die Mehrheit der Experten erwartet im Juli eine gewisse Abschwächung der Inflationsdynamik./jsl/jkr/eas